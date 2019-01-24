مقتل مدني في تفجيرات لـي ب ك الإرهابي شمالي سوريا

قتل مدني وجرح 18 آخرون، في تفجيرات بعبوات ناسفة نفذتها خلايا تابعة لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، في مدينتي جرابلس والباب، الواقعتين ضمن منطقة "درع الفرات"، الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة، أن مدني قتل وجرح 8 آخرون في انفجارة عبوة ناسفة، تم وضعها على دراجة نارية في مركز مدينة الباب.

كما جرح 7 مدنيين في بلدة قباسين، التابعة لـ"الباب"، وذلك بعد وقت قصير من انفجار عبوة في حاوية للقمامة في ذات البلدة، لم تسفر عن وقوع ضحايا.

فيما جرح 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في بلدة الغندورة، التابعة لجرابلس.

والأربعاء، انفجرت سيارة مفخخة، وسط مدينة عفرين، شمالي سوريا، دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

والأحد الماضي، قتل مدنيان في عفرين إثر تفجيرين في مدينة عفرين، نفذتها خلايا تابعة لمنظمة "ي ب ك/ بي كا كا".

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن التفجيرات مسؤول عنها خلايا تابعة لـ"ي ب ك".