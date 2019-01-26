البشير يزور القاهرة الأحد ويعقد قمة مع السيسي

يجرى الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، زيارة قصيرة إلى القاهرة، يعقد خلالها قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما كشفه سفير الخرطوم بالقاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم.

جاء ذلك في تصريح لمراسل الأناضول بشأن ما تردد عن زيارة البشير للقاهرة وأهم نقاط جدولها.

وقال السفير السوداني: "نعم يقوم رئيس الجمهورية عمر البشير بزيارة ليوم واحد لمصر غدًا الأحد"، مشيرا إلى عقد قمة بين البلدين.

وأوضح أن وفد البشير سيضم، فضل عبد الله فضل، وزير شؤون الرئاسة، والدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية والفريق أول، صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأشار إلى أن القمة تأتي "فى إطار الحراك السودانى العربى حاليا وخصوصية العلاقات السودانية المصرية".

ولفت إلى أن المباحثات ستشمل أوضاع القارة الإفريقية وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.

ولاحقا، أكدت الرئاسة السودانية، مساء السبت، في بيان، زيارة البشير لمصر غدا الأحد.

وأوضحت أن "الزيارة تستغرق يوماً واحداً (..) وتشمل مباحثات مع السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ولم تعلن الرئاسة المصرية حتى الساعة 15:15 ت.غ تفاصيل الزيارة المرتقبة، التي تعد الزيارة الخارجية الثانية للبشير منذ اندلاع احتجاجات بالسودان، في 19 ديسمبر/ كانون ثاني الماضي.

والثلاثاء الماضي، أجرى البشير زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجياً منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.