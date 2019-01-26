مقتل وجرح العشرات معظمهم نساء وأطفال في قصف حوثي على مخيم للنازحين

قتل في محافظة حجة اليمنية، اليوم السبت، 8 وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف للحوثي استهدف مخيمهم، بحسب وكالة سبأ الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي وناجين من المجزرة قولهم إن مخيماً نصب في أرض صحراوية لنازحي قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة غربي اليمن، تعرض لقصف عنيف شنته مليشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوشا، فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر طبية وإغاثية أن فرقاً طبية أرسلت لموقع الحادثة لإنقاذ الضحايا، وأحصت ثمانية قتلى وأكثر من 27 جريحًا سبعة منهم بحالة حرجة، قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال بالمملكة العربية السعودية. وأضافت المصادر أن معظم الضحايا الذين استهدفهم القصف الحوثي من الأطفال والنساء.

وقال الصحفي هشام الشبيلي لوكالة الأنباء اليمنية إن أكثر من خمسين أسرة نازحة في مخيم شليلة وبني الحداد، تعيش حالة رعب غير مسبوقة وإن أسرًا ناجية فرت باتجاه الصحراء المفتوحة خشية تكرار القصف الحوثي.