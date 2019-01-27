البشير: الإعلام يسعى لاستنساخ ربيع عربي في السودان

انتقد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، وسائل الإعلام التي رأى أنها تضخم المشاكل في السودان في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام محلية بمصر عقب محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الرئاسة شرقي القاهرة.

وقال البشير: "هناك مشاكل ببلادنا، لكن ليست بالحجم الذي يعرضه الإعلام لاستنساخ الربيع العربي في السودان".

وأضاف: "معظم الشعب السوداني واع لما يحدث ويرى مآلات دول الربيع العربي، ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد".

وتابع: "شرحنا لمصر حقيقة الأوضاع بالسودان بعيدا عما يثار في الإعلام ونشكر لها دعمها لاستقرار البلاد منذ بدء الأزمة".

وتعد الزيارة الخارجية الحالية، التي تستغرق يوما واحدا، الثانية للبشير منذ اندلاع احتجاجات بالسودان منددة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيله، في 19 ديسمبر/كانون ثان الماضي، بعد أيام من زيارة قطر.

وأكد البشير، في المؤتمر الصحفي ذاته، رضاه التام عن مستوى العلاقات بين مصر والسودان في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، مؤكدا وجود تطابق في كثير من وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والثنائية.

وحول المشاريع المشتركة المقبلة بين البلدين، قال الرئيس السوداني: "قريبا (بدء) مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وهناك دراسات لربط السكك الحديدية التي ستجمع البلدين، وتنسيق كامل حول أمن البحر الأحمر، وهناك اتفاقيات (لم يحددها) في هذا الشأن ستكلل بالنجاح".

وبخصوص أزمة "سد النهضة"، قال "البشير": "سد النهضة قضية حيوية لمصر والسودان، ولمصر مصلحة كبيرة في مياه النيل، وما يجري حاليا من بناء وتشغيل سد النهضة أمر يهم السودان ومصر".

وتابع: "بالتالي تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة حول الملء والتشغيل مهم، ونحن على تواصل مع إثيوبيا ومصر لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها".

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

أيضا، شدد البشير على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين مصر والسودان، لافتا إلى أن هناك ما أسماه بـ"منظمات سالبة" تعمل على زعزعة الأمن والأوضاع في المنطقة، دون أن يحددها.

وفي المؤتمر ذاته، قال السيسي إن مباحثات اليوم تناولت "سبل تعزيز التعاون التجاري والتقدم في المشروعات المشتركة والخاصة بالربط الكهربائية ودراسات ربط السكك الحديدية".

وأضاف: "تناولنا تطورات المفاوضات حول سد النهضة؛ حيث اتفقنا على أهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت في هذا الشأن"

وأكد أن زيارة البشير وما جرى خلالها من مباحثات تأتي تتويجا لجهود تعزيز العلاقات، مشددا على أن "العلاقات المصرية السودانية في رباط أزلي لا انفصام فيه".

وفي وقت سابق اليوم، عقد السيسي والبشير جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، عقب وقت قصير من وصول البشير القاهرة في زيارة خارجية تعد الثانية خلال أسبوع.