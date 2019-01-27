الرياض تطلق سراح رجل أعمال ذو أصول إثيوبية بعد احتجاز دام نحو عامين

قال التلفزيون الإثيوبي الرسمي، الأحد، إن الرياض أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي، من أصل إثيوبي، محمد حسين العمودي، بعد احتجازه منذ أواخر 2017.

جاء ذلك وفق ما نقلته الصفحة الرسمية الموثقة بموقع "فيسبوك" للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، فيما لم يصدر بيان من السلطات السعودية بشأن الأمر حتى الساعة (16:00 ت.غ).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، احتجزت السعودية، العمودي، تزامنا مع سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، إذ ألقت السلطات آنذاك، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقا سراح عدد منهم.

ووقتها أعلن رئيس وزراء إثيوبيا السابق، هيلي ماريام ديسالين، متابعة بلاه "عن كثب" توقيف العمودي، الذي يُعد أحد أبرز الوجوه السعودية البارزة في مجال الاستثمارات بإثيوبيا، وله عدة مشاريع أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، وزراعة وإنتاج البن والأرز.