إغلاق مكتب قناة حرضت ضد قاعدة تركية بالعراق

أغلقت سلطات إقليم شمال العراق في محافظة دهوك مكتب قناة تلفزيونية تروج لنهج منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على خلفية الاعتداء على قاعدة تركية.

وذكر بيان صادر عن قناة "NRT TV" التي تتخذ من محافظة السليمانية مقرا لها، الأحد، إن قوات الشرطة في دهوك داهمت مكتب القناة وأقفلت أبوابه.

وأشار البيان إلى أن قوات الشرطة أوقفت مراسلا لدى القناة في مكتبها، لتفرج عنه بعد ساعات بكفالة، دون إيضاحات أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية دور "NRT TV" التحريضي في أحداث الاعتداء على القاعدة التركية في دهوك.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس وزراء إقليم شمالي العراق، نيجيرفان برزاني، إن حكومة الإقليم لا تعارض من حيث المبدأ العمل الصحفي، مستدركا أن الإقليم سيمنع جميع المحاولات التي تهدف إلى إقلاق راحة السكان.

والسبت، تعرضت قاعدة تركية بمحافظة دهوك العراقية، لاعتداء حرضت عليه منظمة "بي كا كا" الإرهابية؛ ما تسبب بخسائر جزئية ببعض المعدات.