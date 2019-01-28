السيول تغرق أكثر من 50 منزلاً وتجبر عشرات الأسر على النزوح في العراق

أغرقت السيول، الاثنين، أكثر من 50 منزلاً في محافظة النجف جنوبي العراق، قبل إجلاء عشرات الأسر، حسب مصدر في الدفاع المدني.

وقال الضابط في الدفاع المدني بمحافظة النجف، إيهاب الشيخلي، إن السيول الجارفة القادمة من بادية النجف جراء هطول أمطار غزيرة أغرقت أكثر من 50 منزلا في قرية الرهيمية، جنوب غربي المحافظة.

وأوضح الشيخلي أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة استنفرت عناصرها، وأجلت عشرات الأسر بالمنطقة التي تتعرض للسيول (لم يوضح مكان نقلهم)"، لافتا عدم تسجيل خسائر بشرية.

والأحد، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، استعدادها لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "اتخذت إجراءات عديدة لمواجهة السيول المحتملة نتيجة تلك الأمطار".

ولقي 10 عراقيين مصرعهم وأصيب 22 آخرين، جراء سيول جارفة ضربت مناطق مختلفة من البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب الصحة العراقية.