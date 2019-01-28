الكرملين يقر بوجود "مدربين" روس بجانب القوات الحكومية في السودان

أقر المتحدث باسم الكرملين الإثنين بوجود "مدربين" روس إلى جانب القوات الحكومية في السودان، حيث يواجه الرئيس عمر البشير حركة احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ أكثر من شهر.

وقال ديمتري بيسكوف للصحافيين: "يعمل مدربون بالفعل هناك. إنهم يعملون منذ بعض الوقت"، مضيفا أن هذا الوجود العسكري يندرج "في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية" وهو "مشروع تماما".

وتابع: "لا أعتقد أنه من الضروري تقديم تفاصيل لهذه المعلومة"، بدون أن يحدد بالضبط دور هؤلاء المدربين في السودان.

وكان نائب وزير الخارجية لإفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أفاد في وقت سابق الإثنين أن "مدربين خاصين وحكوميين" موجودون في السودان للقيام بمهمات "تدريب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير، كتبت صحيفة "تايمز" البريطانية أن "مرتزقة ناطقين بالروسية" يساعدون في قمع الحركة الاحتجاجية في الخرطوم، غير أن الملحق الصحافي لدى السفارة الروسية في السودان فلاديمير تومسكي سارع إلى نفي هذه المعلومات في الصحافة الروسية.

لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت مجددا الأسبوع الماضي وجود مرتزقة روس في السودان.

وقالت للصحافة "بحسب معلوماتنا، فإن ممثلي شركات أمنية خاصة روسية لا علاقة لهم بأجهزة الدولة يعملون في السودان".

وأوضحت أن "مهمتهم تقتصر على تدريب العسكريين وقوات الأمن في الجمهورية السودانية".