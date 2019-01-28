تقرير يكشف بشاعة استغلال نظام الأسد لمواطنيه في الخارج

اعتقل نظام بشار الأسد ما لا يقل عن 1249 شخصاً منذ مارس/ آذار 2011 حتى يناير/ كانون ثان 2019، على خلفية إنهاء معاملات مرتبطة بجواز السفر، وفق ما ورد في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين.

وأضافت الشبكة في التقرير أن الاعتقال تم "أثناء وجود الأشخاص لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في دمشق وحدها".

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين ثمانية أطفال و138 سيدة.

وأشارت الشبكة أن "نظام الأسد يبتز السوريينَ بالخارج من خلال استخراج جواز السفر، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين".

وأكدت أن "استغلال النظام حاجة المواطنين ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، وإهانة كرامتهم الإنسانية أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".

وتحدثت أن "النظام فتح فرصة الحصول على جواز السفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي".

وأوصى تقرير الشبكة النظام السوري بـ"التَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم"، داعيا المجتمع الدولي للضغط لتخفيض قيمته.

هذا وتبلغ تكلفة تجديد جواز السفر السوري حوالي 300 دولار أمريكي تصل إلى 800 إن كان التجديد "مستعجل"؛ وهي تكلفة تفوق تكلفة استخراج جواز سفر فرنسي أو بريطاني مثلا.