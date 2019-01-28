رئيس مجلس الشعب لدى النظام السوري يشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب

دعا الأردن رسميا رئيس مجلس الشعب لدى النظام السوري، حمودة صباغ، إلى حضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.

وتقدم بالدعوة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي قال خلال استقباله الأحد، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف والوفد المرافق: "ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا لا سيما في الشأن البرلماني. لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة "الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة ممزقة يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي".

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده الى "تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة"، مشيرا إلى ان "دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري".

وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة.

والجدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا خصوصا بعدما رجحت كفة القوات التابعة للنظام على الأرض، مع استعادتها مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين؛ إذ دعا العراق ولبنان وتونس إلى عودة سوريا الى الجامعة العربية. في حين أعادت الإمارات في كانون الاول/ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق.

كذلك، توجه وفد فني أردني الأربعاء إلى دمشق لبحث إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران اردنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية الاسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.