وفاة مير تحسين بك أمير الإيزيديين في العالم

توفي أمير الإيزيديين في العالم، مير تحسين بك، صباح الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، في مدينة هانوفر الألمانية، إثر مرض عضال.

جاء ذلك في بيان لخيري بوزاني، المدير العام لشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم شمال العراق، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال بوزاني، إنه "ببالغ الأسى والحزن العميقين نعلن نبأ رحيل أمير الإيزيديين في العالم تحسين سعيد علي، إلى جوار ربه، في مستشفى ك ار ايج سليوه، في مدينة هانوفر الألمانية، إثر مرض عضال ألمّ به منذ فترة طويلة".

والأمير تحسين سعيد علي بك، هو أمير الإيزيديين في إقليم شمال العراق والعالم، ولد في 1933 بقرية باعدرى، التابعة لقضاء الشيخان، شمالي مدينة الموصل، وتم تنصيبه أميرا للإيزيديين منذ 1944.

والإيزيديون مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل، ومنطقة جبال سنجار في محافظتي دهوك ونينوى في شمالي العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.