سخرية واسعة من الإمارات لمنحها كل جوائز المساواة بين الجنسين للرجال فقط

تعرضت الإمارات لحملة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسليمها جوائز "التوازن بين الجنسين" للرجال فقط.

وتناولت الصحف الأمريكية والعالمية تسليم حاكم دبي محمد بن راشد جميع الجوائز إلى الرجال دون أن يكون بينهم امرأة واحدة حتى كممثلة للوزارات والهيئات الفائزة بالجائزة بسخرية كبيرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن إعلان الفائزين بتلك الجوائز، وكلهم من الرجال، يشبه النكتة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى من خلال هذه الجوائز لترويج نفسها على أنها داعمة لحقوق المرأة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن حاكم دبي، محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، وزّع الجوائز يوم الأحد الماضي، حيث حصل الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، على الجائزة الأولى، بينما فاز ممثل عن وزارة المالية بجائزة أخرى.