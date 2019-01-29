غلاطة سراي يتأهل لربع نهائي كأس تركيا

تأهل فريق غلاطة سراي، اليوم الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب غلاطة سراي على ضيفه بولو سبور بأربعة أهداف لهدف في إياب ثمن نهائي البطولة المحلية.

وجاء تأهل غلاطة سراي لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

أنهى غلاطة سراي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما يونس أكغون وموجدات شيليك في الدقيقتين 19و33.

وأضاف أكغون الهدف الثالث والرابع الأخير من ضربة جزاء في الدقيقتين 69 و78.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد هدف حفظ ماء الوجه لبولو سبور عبر النيجيري تشوكووما اكابويزي من ضربة جزاء.