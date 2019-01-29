11 قتيلاً و25 مصاباً في قصف لقوات النظام على إدلب السورية

ارتفع إلى 11 مدني عدد قتلى القصف الذي شنه النظام السوري ومجموعات إرهابية تابعة لإيران، الثلاثاء، على أحياء سكنية بريف إدلب التي تشملها منطقة "خفض التصعيد"، شمال غربي البلاد، في انتهاك جديد لاتفاق "سوتشي".

وأفادت وكالة الأناضول أن النظام استهدف صباح اليوم بقصف مدفعي كثيف، مدينة معرة النعمان، وقريتي التح، وحوش القصابية، بريف إدلب الجنوبي.

وأعلن مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، حصيلة جديدة للقصف الذي تصاعد بعد ظهر اليوم.

وأوضح حاج يوسف أن حصيلة القتلى ارتفعت من 5 إلى 11 مدنيا فيما بلغ عدد المصابين 25، وذلك جراء سقوط 13 قذيفة مدفعية على معرة النعمان.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة انتهاكات دأب على ارتكابها مؤخرا نظام بشار الأسد مخالفا اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا العام الماضي والذي يرسخ وقفا لاطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد"، شمال غربي سوريا.