6 وزراء خارجية عرب يناقشون أزمات المنطقة في الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن سيعقدون اجتماعا الخميس القادم، لبحث أزمات المنطقة.

وقال مصدر رسمي في الوزارة الاثنين إن: "وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن سيعقدون لقاء تشاوريا الخميس في منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان) لبحث أزمات المنطقة".

وأضاف أن "وزراء خارجية هذه الدول أكدوا حضورهم" اللقاء الذي سيعقد في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها إلى جانب النزاع الأقدم بين اسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية خصوصا مع رجحان كفة جيش النظام السوري على الأرض، مع استعادته مناطق كبيرة بدعم إيراني روسي.

وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 آذار/مارس 2019.

وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة.

ودعا العراق ولبنان وتونس الى عودة سوريا الى الجامعة العربية، كما أعادت الامارات في كانون الاول/ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الاحد أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.

وكان وفد فني أردني توجه الأربعاء الماضي إلى دمشق لبحث إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران اردنية.

كما أعلن الأردن الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

والأردن بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.