دير الزور.. من جديد مدنيون ضحايا القتال ضد تنظيم داعش

تعرضت بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، لقصف جوي من قبل التحالف الدولي، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 8 مدنيين، وفق مصادر محلية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر، للأناضول، أن القصف طال أطراف الباغوز وأسفر عن مقتل 5 أطفال و3 نساء، كانوا في طريقهم للفرار، في أعقاب اشتداد الاشتباكات بمحيط البلدة بين "داعش" وتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، الذي يحاصرها.

ويتهم سكان ونشطاء محليون التحالف بقيادة الولايات المتحدة بشن ضربات عشوائية في إطار مكافحة "داعش" شمال شرقي سوريا، ويقولون إنها تقتل عشرات المدنيين.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقول إنها تحرص على تجنب وقوع قتلى مدنيين في غاراتها وتحقق في أي ادعاءات.

ويوم الجمعة الماضي عرض "ي ب ك" على عناصر "داعش"، تسليم سبائك ذهبية نهبها الأخير من العراق، مقابل التعهد بعدم التعرض لحياتهم.

وأدى العرض إلى انقسام في صفوف "داعش" فبينما يرغب قسم منهم بالاستسلام، يدعو آخرون إلى إتلاف الذهب الموجود بحوزتهم وقتل الأسرى و"القتال حتى الموت"، في حال لم يسمح "ي ب ك" لهم بالخروج إلى جيوب يسيطر عليها "داعش" في العراق.

ويقدر عدد مسلحي "داعش" في الباغوز بالآلاف، إلى جانب آلاف المدنيين، الذين لجأ كثير منهم إليها من بلدات مجاورة خلال الأسابيع الماضية جراء اتساع دائرة قصف التحالف و"ي ب ك".

وفي 21 و22 يناير/كانون الثاني الجاري، سلّم المئات من "داعش" أنفسهم مع عائلاتهم إلى قوات التحالف الدولي بريف دير الزور، في إحدى أكبر عمليات الاستسلام للتنظيم الإرهابي منذ ظهوره في سوريا عام 2013.

وأمس الثلاثاء، أعلنت واشنطن أن "داعش" سيفقد آخر معاقله في سوريا خلال أسبوعين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، إن "99.5 بالمئة من الأراضي التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها استعيدت. وسيصبح ذلك 100 في المئة في غضون أسبوعين".