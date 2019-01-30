عباس يؤكد لوفد روسي أنه سيجري الانتخابات التشريعية في كافة مناطق فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام وفد روسي، الأربعاء، في رام الله أن الانتخابات التشريعية ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مجددا رفضه "صفقة القرن وانفراد واشنطن بـ"أي عملية سياسية".

وقال خلال استقباله وفدا ضم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، ومبعوث الرئاسة الروسية الكسندر لافرينتيف إن "الانتخابات التشريعية ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكن الناخب من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".

وكانت المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات خلال "فترة ستة اشهر".

وتمتلك حركة حماس الغالبية في المجلس التشريعي المنحل منذ انتخابات عام 2006.

والاثنين، قدمت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله استقالتها التي قبلها عباس على ان يتم تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير تكون مهمتها الاساسية التحضير للانتخابات.

وأفاد بيان لمكتب عباس أنه "أطلع المسؤولين الروس على آخر مستجدات الاوضاع (...) خصوصا عقب ترؤس دولة فلسطين مجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ونقل البيان عن عباس قوله "نؤكد مجددا رفضنا الكامل لما يسمى بصفقة القرن، واننا لن نقبل بدور اميركي وحيد في اي عملية سياسية".

من جهته، نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات "الرئيس بوتين، وموقفه المبدئي إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية"، وفقا للبيان.

وحول صفقة القرن، أكد أن روسيا متمسكة بالمبادئ الاساسية التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، بحسب البيان.

وأشار فرشينين الى "دعوة موسكو للوفود الفلسطينية في محاولة لدعم وحدة الشعب وتوحيد كلمته تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ووفق سياسة منظمة التحرير الفلسطينية".

واكد أن موسكو "مستمرة بالتشاور مع الرئيس محمود عباس على كل خطوة سياسية مهمة".