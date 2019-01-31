الأردن.. اجتماع سداسي عربي "لبحث التطورات في المنطقة"

انطلق في منطقة البحر الميت (غرب الأردن)، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري العربي، الذي يضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر.

وبحسب وكالة الأناضول فإن الاجتماع الذي يعقد في قصر المؤتمرات، كان مغلقاً، وأتيح للمصورين التغطية لدقائق معدودة، وأن الاجتماع سيعقبه بيان مشترك، وفق ما أكده عاملون في الخارجية.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد بحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.

ويرى مراقبون أن ملف عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيكون الأبرز على طاولة الاجتماع، في الوقت الذي يقترب فيه انعقاد القمة العربية المرتقبة بتونس، مارس/آذار المقبل.

وجمدت الجامعة العربية مقعد سوريا في المنظمة عام 2011؛ احتجاجا على استخدام نظام بشار الأسد الخيار الأمني لقمع احتجاجات شعبية مناهضة له.

كما رجح مراقبون أن يكون ملف الأزمة الخليجية ومحاولة الخروج منها، موضع نقاش الوزراء المشاركين، بالإضافة إلى ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول 2018، وصورة الرياض عقب تلك الحادثة.

وبدأت الأزمة الخليجية، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.