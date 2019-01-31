الرئيس السوداني يعلن فتح حدود بلاده مع إريتريا بعد إغلاق دام أكثر من عام

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، فتح حدود بلاده الشرقية مع دولة إريتريا، بعد إغلاق دام أكثر من عام.

جاء ذلك في خطاب جماهيري أمام أنصاره في ولاية كسلا شرقي البلاد، بثه التلفزيون الرسمي.

وقال البشير، "أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا".

وأضاف "هم أهلنا وإخوتنا وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لأن علاقتنا مع إريتريا علاقة تاريخ وجغرافيا ودم".

وفي 6 يناير/ كانون ثاني العام الماضي، أعلن السودان إغلاق حدوده مع دولة إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية "كسلا" الحدودية، أعقبه إرسال تعزيزات عسكرية إلى الولاية.

وكسلا، ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.