رفض الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الإجابة على سؤال بشأن زيارة مزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرباط، لكنه وصف الأنباء بهذا الخصوص بـ"الشائعات".

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة في العاصمة الرباط، قال الخلفي ردًا على السؤال: "أجيب بالجملة التالية؛ أنا لا أجيب على الشائعات".

وتناقل ناشطون، الإثنين، أنباءً تتحدث عن زيارة يجريها نتنياهو إلى المملكة في مارس/ آذار، معبرين عن رفضهم قبول البلاد استقباله.

والخميس، شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان، دعا لها "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" (غير حكومي)؛ طالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو.