النظام السوري يتهم "ي ب ك" الإرهابي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى هجين

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي منع النظام السوري من إيصال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين في شرق الفرات.

وفي موجز صحفي، الأربعاء، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي سولوماتين، إن النظام السوري بالتنسيق مع الهلال الأحمر بسوريا، نظم إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين.

لكنه أشار إلى أن القافلة المكونة من 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، أوقفت عند قرية الحسينية من قبل التنظيم الإرهابي "الموالي للولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع سولوماتين موضحًا أن "المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور، بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة إلى العودة أدراجها".

وأشار رئيس المركز إلى أن إفشال إرسال المساعدات "جاء رغم تلقي الهلال الأحمر السوري صلاحيات من الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية في كافة الأراضي السورية بحرّية وبلا عوائق".