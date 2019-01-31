وفاة 29 طفلا ورضيعا بسبب البرد في مخيم شمال شرقي سوريا

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن 29 طفلا ورضيعا على الأقل، لقوا مصرعهم خلال الشهرين الماضيين في مخيم الهول للنازحين، بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأضافت، في تقرير نشر على موقع "ريليف ويب" (معني بأخبار الأمم المتحدة) أن الأطفال لقوا مصرعهم، خلال الأسابيع الثمانية الماضية، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت أن معظم الوفيات وقعت أثناء رحلة الأطفال والرضع إلى المخيم، أو فور وصولهم.

وفي السياق، دعت المنظمة مقرها (جنيف) جميع أطراف النزاع في سوريا "إلى توفير وصول إنساني غير معاق إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات تنقذ حياتهم".

وذكر البيان أنه وصل إلى المخيم خلال الشهرين الماضيين، 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، الفارين من الأعمال العدائية في المناطق الريفية بدير الزور.

كما كشف عن اضطرار آلاف النازحين الجدد إلى قضاء عدة ليال في مناطق الاستقبال المفتوحة في المخيم، دون خيام وبطانيات أو تدفئة.