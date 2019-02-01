الحريري يمنح النساء وزارات مفصلية في تشكيلته الحكومية

في سابقة هي الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان، ضمت الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الخميس أربع سيدات من ثلاثين وزيراً.

فقد اختار تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرتين لتولي حقيبتين من خمس حقائب حصل عليها في الحكومة؛ وستمسك اثنتان منهما وزارتي الداخلية والطاقة اللتين تعدان من الحقائب الرئيسية.

كما اختار كل من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع امرأة لتولي حقيبة من ضمن حصتيهما الوزاريتين.

ريا حفار الحسن:

للمرة الثانية، يختار الحريري السيدة الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة كوزيرة داخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.

منذ مطلع التسعينيات، عملت الحسن (52 عاماً وأم لثلاث فتيات) المتحدرة من مدينة طرابلس شمال لبنان، في القطاع المصرفي ومستشارة في وزارات عدة بينها المالية والاقتصاد ثم مسؤولة عن مشاريع عدة في رئاسة الحكومة ومع منظمات دولية لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عام 2015، تمّ تعيينها رئيسة لمجلس إدارة والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس.

تحمل الحسن درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.

ندى بستاني خوري:

ستتولى خوري حقيبة الطاقة والمياه، وهي ناشطة في التيار الوطني الحر ومن المقربين من رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس عون.

تتحدر بستاني (36 عاماً وهي أم لطفلة)، من منطقة كسروان شمال بيروت. وتولت منذ العام 2010 مهام مستشارة وزير الطاقة والمياه، وهو المنصب الذي تعاقب عليه وزراء من التيار الوطني الحر بينهم باسيل.

تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف وتابعت دراساتها العليا في المدرسة العليا للتجارة في باريس، وعملت، بحسب سيرتها الذاتية، لمدة أربع سنوات في الإستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية.

مي شدياق:

عينت شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، وتمثل حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع ويتقاسم مع التيار الوطني الحر غالبية التأييد في الشارع المسيحي.

وشدياق (56 عاماً) صحافية معروفة بمواقفها السياسية المناهضة لوجود النظام السوري في لبنان سابقاً ولتدخله في السياسة اللبنانية راهناً. كما تعرف بمواقفها المنتقدة بشدة لحزب الله.

تعرضت شدياق التي أطلت لسنوات طويلة عبر الشاشة كمقدمة أخبار ومحاورة سياسية، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارتها في أيلول/سبتمبر 2005، وبُترت يدها وساقها وخضعت لعمليات جراحية كثيرة من بعدها.

ووقعت محاولة اغتيالها ضمن سلسلة من التفجيرات والاغتيالات أودت بعدد من السياسيين والإعلاميين، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والسياسي والإعلامي جبران تويني، والصحافي سمير قصير.

ترأس شدياق، وهي أستاذة جامعية منذ العام 1997، مؤسسة تحمل اسمها وتعنى بالتدريب والأبحاث والتربية حول الإعلام والديمقراطية.

نالت جوائز عالمية عدة، واختارها معهد الصحافة الدولي في العام 2010 "بطلة حرية الصحافة في العالم".

فيوليت خير الله الصفدي:

تتولى وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، ومحسوبة حالياً من ضمن حصة تيار المستقبل.

تأتي خير الله (37 عاماً)، وهي مقدمة برامج وإعلامية سابقة، الى حكومة الحريري من بوابة زوجها، رجل الأعمال والوزير والنائب السابق محمد الصفدي.

درست إدارة الأعمال الدولية في جامعة سيدة اللويزة، وتتابع حالياً دراسات عليا في اختصاص العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة ذاتها.

وتشغل منذ العام 2010 منصب المدير التنفيذي لمجموعة الصفدي القابضة، وتترأس عدداً من الجمعيات المحلية والخيرية في مدينة طرابلس في شمال لبنان. وهي من أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

قبل زواجها من الصفدي، عملت كمستشارة إعلامية في وزارتي الاقتصاد والمالية في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى 2014.