محكمة أمريكية تجرم نظام دمشق في مقتل الصحفية ماري كولفن

نقل موقع البي بي سي أن محكمة أميركية قد أصدرت حكماً أدانت فيه النظام السوري بقتل مراسلة صحيفة "صنداي تايمز" ماري كولفن في شباط/فبراير 2012.

وقد قتلت كولفن (56 عاماً)، في مدينة حمص المحاصرة، مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، بعدما تعرض البناء الذي كانا يحتميان فيه للقصف المتعمد.

وجاء في حيثية المحكمة في مقاطعة كولومبيا، أمس الخميس، أن قوات النظام استهدفت الصحافيين عمداً منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضده عام 2011، لترهيبهم ومنع جمع الأخبار ونشر المعلومات.

وقالت قاضية المقاطعة، آمي بيرمان جاكسون إن القتل كان عن عمد. كما حكمت على نظام دمشق دفع مبلغ 300 مليون دولار عن الجريمة الجائرة.

وقالت مراسلة البي بي سي في واشنطن إنها المرة الأولى التي توجه تهمة القتل لحكومة النظام السوري وإنها سابقة قانونية.

وقد رفعت الدعوى المدنية عائلة الصحفية الأمريكية عام 2016. ولم تتقدم حكومة النظام للدفاع في القضية.

هذا وقد تمكن المصور البريطاني بول كورني الذي كان جندياً في سلاح المدفعية البريطاني، وكان يرافق ماري كولفين يوم مقتلها، من النجاة من الهجوم.

وأكدت القاضية جاكسون أن قتل الصحفيين كان من صلب سياسة النظام السوري العنيفة: "تم استهداف كولفن بخاصة بسبب مهنتها وبهدف إسكاتها وإسكات من يوصلون صوت المعارضة في الداخل".

كما حكم على نظام الأسد دفع 2.5 مليون دولار تعويضات لأخت الصحفية القتيلة، و11.836 دولار مصاريف دفن.

هذا ولم تعلق السلطة السورية على الحكم بعد، ويذكر أن رئيس النظام بشار الأسد سبق أن قال في حوار صحفي إنها "كانت تعمل مع الإرهابيين وأنها دخلت البلاد بطريقة غير قانونية وعليه فهي تتحمل مسؤولية كل ما يحدث لها".

ولا يعتقد الخبراء أن تحصل عائلة الصحفية المقتولة على سنت واحد من حكومة دمشق.