الأردن يستضيف اجتماعاً ثانياً بشأن أسرى اليمن الأسبوع المقبل

أعلن الأردن، السبت، موافقته على استضافة اجتماع ثانٍ بشأن أسرى اليمن، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة.

وقال "القضاة" إن "الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث)؛ لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين".

وأوضح أن "موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".

ولم يذكر المسؤول الأردني في البيان يوماً محدداً لعقد الاجتماع الثاني.

وقبل نحو أسبوعين، استضافت عمان اجتماعاً فنياً بشأن تبادل الأسرى، بناءً على طلب أممي بذلك.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.