"التعاون الإسلامي" تدعو لمواجهة تجميد نتنياهو لبعثة الخليل الدولية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الحكومة الإسرائيلية إنهاء مهمة بعثة المراقبين الدوليين بمدينة الخليل في فلسطين، داعية المجتمع الدولي للتدخل.

‎وحذّرت المنظمة في بيان من خطورة القرار الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات وخرق للاتفاقيات الدولية.

فيما دعت المجتمع الدولي إلى إبقاء البعثة الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال.

والجمعة، أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، في بيان، رفض إسرائيل من جانب واحد تمديد مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد للبعثة العاملة بالمدينة منذ عام 1994.

وتتألف القوة الدولية من 64 عنصرا، وبدأت عملها عقب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة​.