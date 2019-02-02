المنظمات الإغاثية تطالب بالوصول إلى الفارين من داعش في شرق سوريا

طالبت الأمم المتحدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالوصول إلى شرق سوريا لتقديم مساعدات إلى النازحين الفارين من آخر منطقة يتواجد فيها تنظيم داعش.

وقال ناطق باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اندري ماهيسيتش، إنه قبل أسبوعين، "طلب الأطراف العاملون في الإغاثة من القوات التي تسيطر على المنطقة (...) تحديد موقع عبور على طريق الهول للتمكن من تسليم مساعدة حيوية" لهؤلاء الأشخاص.

وعبر عن أسفه لأن "الطلب بقي بلا رد".

من جهته، أعرب قيادي في ميليشيا ي ب ك الإرهابية المدعومة أمريكيا عن "استغرابه". وقال لوكالة فرانس برس "نحن لم نتلق اأي دعوة بهذا الشكل من الامم المتحدة". وأكد أنه "بالعكس نحن طالما عبرنا عن موقفنا بأننا بحاجة الى مساعدات، وخاصة مساعدات الامم المتحدة لدعمنا في هذه القضية التي تفوق امكانياتنا".

وأشار إلى أنه خلال شهر واحد، تمكنت "قسد" وعبر "الممرات الآمنة" التي فتحتها من إخراج "20 الف مواطن عراقي غالبيتهم العظمى من النساء والاطفال"، فضلاً عن مئات السوريين والأجانب.

ومنذ تصاعد القتال في بداية كانون الأول/ديسمبر، وصل أكثر من 23 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال إلى الهول "بينهم أكثر من عشرة آلاف الأسبوع الماضي" أمضى بعضهم عدة ليال في الصحراء في ظروف جوية صعبة وبلا غذاء أو مياه، حسب المفوضية.

وأضافت المفوضية أن الظروف صعبة إلى درجة أن 29 طفلا على الأقل توفوا خلال شهرين معظمهم بسبب البرد، أثناء فرارهم مع عائلاتهم من هجين.

وقال الناطق باسم المفوضية إنه "ينتظر وصول كثر آخرين" إلى مخيم الهول، لكن العائلات التي تمكنت من الهرب ذكرت أن تنظيم داعش يمنع المدنيين من مغادرة هجين.

وأشار إلى أن المراكز الطبية التي ينقل إليها الأطفال في مدينة الحسكة "تتحمل فوق طاقتها" خاصة من الأطفال الذين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء.

من جهة أخرى، أعربت المفوضية نفسها التي تعمل في مخيم الهول، في بيان إنها "قلقة" لأن "قسد" "تقوم بمصادرة وثائق الهوية" من النازحين عند وصولهم.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا قال، الأربعاء الماضي إن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى بلدة هجين في شرق الفرات.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية إن "المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور، بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة إلى العودة أدراجها".