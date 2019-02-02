11 قتيلا جراء انهيار مبنى في مدينة حلب السورية

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء انهيار مبنى تضرر جراء سنوات الحرب في مدينة حلب الواقعة شمالي سوريا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا".

وقالت "سانا" إن المبنى المكون من 5 طوابق سقط في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل معظم من كانوا فيه، بينما تم إنقاذ شخص واحد.

وجاء في التقرير أن المبنى يقع في حي صلاح الدين بشرق حلب.

يشار إلى أن حلب انقسمت لأربع سنوات منذ صيف العام 2012 بين غرب تسيطر عليه قوات النظام وشرق تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

وفي العام 2016، شن النظام عملية عسكرية استمرت لأشهر وأسفرت في الأخير عن سيطرة النظام على المدينة كاملة عقب عمليات قصف بري وجوي مكثفة أدت إلى تدمير معظم أحياء المدينة ومقتل وإصابة آلاف المدنيين.