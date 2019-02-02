9 وفيات بفيروس إنفلونزا الخنازير في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "انفلونزا الخنازير" بالبلاد إلى 9 أشخاص.

وقال وزير الصحة أنس الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب الرسمية، إن "عدد الوفيات بسبب أنفلونزا (إتش 1 إن 1) ارتفع إلى تسع حالات".

وقلّل الوزير من هذا الارتفاع، قائلاً "الحالة الوبائية تبقى رغم ذلك عادية مقارنة مع السنوات الماضية"، دون تقديم أرقام بخصوص ذلك.

وأوضح أن "عدد الأشخاص المترددين على المستشفيات سجل ارتفاعا نسبيا، خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن ليس هناك حالة استثنائية أو حالة خاصة".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 وفيات بفيروس "انفلونزا الخنازير"، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

والإثنين الماضي، سجلت المملكة أول وفاة جراء الإصابة بالمرض.

وشهد العالم انتشارًا واسعًا للإصابة بإنفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب بوفاة آلاف.