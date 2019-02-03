أمير قطر يزور الكويت الإثنين

يصل الى الكويت غدا الإثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية يجري فيها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا)،الأحد ، ان وفدا رسميا سيرافق أمير قطر.

ولم تذكر الوكالة مدة الزيارة، ولا أعضاء الوفد المرافق.

وسبق أن زار أمير قطر، الكويت، مايو/أيار الماضي، وقدم خلالها لنظيره الكويتي، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقود امير الكويت وساطة لحل الازمة الخليجية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث قاطعت كلا من السعودية والامارات والبحرين ومصر قطر ، متهمة اياها بتمويل الارهاب وهو ما نفته الدوحة.

ولم تنجح الوساطة الكويتية حتى اللحظة في جمع الفرقاء على طاولة واحدة بسبب تعقيدات الأزمة.