مقتل زائر إيراني وإصابة 7 بتفجير شمالي العراق

قال مصدر عسكري عراقي، الأحد، إن زائراً إيرانياً قتل وأصيب 7 آخرون على الأقل، بانفجار استهدف حافلتهم في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأوضح سعد محمد، نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء الأحد، مستهدفة حافلة تقل زواراً إيرانيين، بينهم نساء ورجال، في قضاء بلد غربي المحافظة".

وأشار أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد الزوار وإصابة 7 آخرين على الأقل".

وتضم محافظة صلاح الدين، مزارين مقدسين لدى الشيعة، هما ضريح السيد محمد المكنى بـ"سبع الدجيل" في قضاء بلد، وضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري بمدينة سامراء.

وفي كثير من الأحيان تكون الحافلات المخصصة لنقل الزوار الإيرانيين داخل العراق عرضة لهجمات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي عبر العبوات الناسفة أو الانتحاريين.

ورغم إعلان بغداد نهاية 2017 عن هزيمة "داعش" بعد استعادة مدينة الموصل شمالي البلاد، إلا أن هجمات مسلحي التنظيم متواصلة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك (شمال) والأنبار (غرب) وديالى (شرق).