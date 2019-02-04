الأزهر والفاتيكان يوقعان وثيقة مشتركة لمحاربة التطرف

أعلن الأزهر والفاتيكان، الإثنين، توقيع وثيقة مشتركة لمحاربة التطرف.



جاء ذلك خلال مؤتمر، عقده بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وقيادات إماراتية بالعاصمة أبوظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).



وذكرت الوكالة أن شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وقعا على الوثيقة بشأن محاربة التطرف، وتحمل عنوان "وثيقة الإخوة الإنسانية".



وتتبنى الوثيقة "ثقافة الحوار، والتعاون المشترك من منطلق المسؤولية الدينية والأدبية".



وتطالب قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بـ"العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، ووقف ما يشهده العالم حاليا من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي".



كما تحذر من التطرف الديني والقومي والإرهاب.



ووصل بابا الفاتيكان فرانسيس، الأحد، إلى أبوظبي، في زيارة تستمر 3 أيام، هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية لمنطقة الخليج.