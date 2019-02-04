الرئيس العراقي: لا يحق للقوات الأمريكية في البلاد مراقبة إيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، إن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق لا يحق لها مراقبة إيران، داعيا واشنطن إلى توضيح مهام قواتها في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة "سي بي إس"، إنه من المهم إبقاء قاعدة أمريكية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وقال صالح في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات ملتقى الرافدين الدولي لعام 2019: "نستغرب من تصريحات ترامب بشأن وجود القوات الأميركية في العراق".

وأضاف أنه "لا يحق للقوات الأميركية في العراق التصرف بأي أمر سوى بالاتفاقية الموقعة".

وأوضح صالح أن "تلك القوات لا يحق لها مراقبة أمور كثيرة منها مراقبة إيران"، مؤكدا "لن نسمح بهذا الشيء".

وتابع أن "العراق لا يريد أن يكون طرفا أو محور صراع بين الدول المتعددة".

وأكد صالح "ننتظر توضيحا من واشنطن بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها".

وأشار إلى سعي بلاده لتطوير العلاقات مع جيرانها ومن ضمنهم إيران.

وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي أمس، رفضه لتصريحات ترامب، لافتًا أن "مجلس النواب سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة".

وفجّرت زيارة ترامب المفاجئة إلى العراق في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون لقاء أي من مسؤولي بغداد، غضب قوى سياسية عراقية رأت فيها "انتهاكاً" للأعراف الدبلوماسية، والسيادة العراقية، وتعاملًا ينُم عن "الاستعلاء".