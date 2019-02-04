حملة توقيعات بمصر لرفض تعديلات دستورية لتمديد فترة حكم السيسي

أطلق صحفيون مصريون، الإثنين، حملة توقيعات، لرفض تعديل دستوري يتضمن تمديد الولاية الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

ومنذ الإعلان عن تقدم ائتلاف "دعم مصر" ائتلاف الأغلبية (317 نائبًا من أصل 596)، بطلب لتعديل الدستور، تسلمه مجلس البرلمان، الأحد، تتواصل ملايين التغريدات عبر منصات التواصل، رافضة للتعديل.



في المقابل، تمسك مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطلب تعديل الدستور، مؤكدين أنه "من حقه الاستمرار في الحكم، لنجاحه في تحقيق إنجازات بمختلف المجالات".



وشارك في الحملة التي حملت عنوان "الصحفيون المصريون يرفضون تعديل الدستور"، صحفيون بارزون، بينهم محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي شهدت عشرات التوقيعات والمشاركات عبر "فيسبوك".



وجاء في بيان الحملة أن "الصحفيين المصريين، وقد كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن الشعب (..) رأوا أن بلدهم يمر بلحظة فارقة تستدعي أن يقولوا كلمتهم بوضوح فيما هو مطروح من تعديلات دستورية تعيد الوطن سنوات للوراء، وتضرب بكل قيم تداول السلطة واستقلال القضاء ودولة المؤسسات".



وأضاف أن "الصحفيين الموقعين على البيان، يرفضون بشكل حاسم كل دعوات تعديل الدستور، وينظرون إليها باعتبارها ردة واضحة على مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة".



وشملت التعديلات الدستورية المقترحة، وفق بيان للمجلس، تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، واستحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل في 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

يأتي ذلك فيما انطلقت، الأحد، حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (وسم) "لا_لتعديل_ الدستور".



وبحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء لإقرارها، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.



وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.



ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.