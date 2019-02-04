مقتل مدير ميناء تديره شركة إماراتية في "أرض الصومال" بالرصاص

قتل المدير المالطي لميناء بوساسو، الأكبر في منطقة أرض الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق الصومال، والذي تديره شركة موانئ إماراتية، بالرصاص صباح الاثنين، وفق ما أفاد مصدر أمني، فيما تبنت حركة الشباب المتطرفة الاعتداء.

وقال المسؤول الأمني المحلي، محمد ضاهر، إن "مسلحاً قتل بالرصاص بول أنطوني فورموزا" في حرم الميناء صباح الاثنين، موضحا أن "قوات الامن أردت المهاجم في المكان".

وكان فورموزا يدير ميناء بوساسو لحساب شركة "بي إند او بورتس" التابعة لمجموعة "دي بي وورلد" الاماراتية.

وأورد احد سكان بوساسو أنه سمع إطلاق عيارات نارية عدة صباحا مصدرها الميناء، ثم شاهد جثة رجل أبيض تنقلها سيارة اسعاف.

وتبنت حركة الشباب الهجوم في بيان للمتحدث باسمها الشيخ عبد العزيز أبو مصعب الذي أعلن أن "هذا الهجوم هو جزء من خطة اوسع تستهدف الشركات المرتزقة التي تنهب موارد الصومال".

وتولى فورموزا مسؤوليته في الميناء في آب/ اغسطس 2017.

وقبل بضعة أشهر، وقعت الشركة التابعة لـ"دي بي وورلد" عقدا مدته ثلاثون عاما لادارة وتطوير الميناء الذي يقع في منطقة إستراتيجية في خليج عدن، بين البحر الاحمر والمحيط الهندي، على بعد اكثر من 1300 كلم شمال مقديشو.

وأثار هذا الاتفاق استياء الحكومة المركزية في مقديشو التي تعتبر أنه يضفي اهمية على سعي أرض الصومال الى انتزاع اعتراف دولي بها.

واعلنت أرض الصومال استقلالها عن البلاد العام 1991 لكن لم يعترف بها أي بلد رسمياً.