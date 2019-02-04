منظمة حقوقية تدعو البابا للضغط على الإمارات بشأن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش البابا فرنسيس على استغلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الضغط على حكامها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب الدائرة باليمن وعلى قمعهم المنتقدين في بلادهم.

وأصدرت المنظمة الحقوقية رسالتها اليوم الاثنين في مستهل أول زيارة بابوية على الإطلاق لشبه الجزيرة العربية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من دولة الإمارات قصف منازل وأسواق ومدارس اليمنيين دون تمييز، في حين أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين اليائسين.

كما أضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن السلطات الإماراتية استهدفت المنتقدين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

ودعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها البابا لقيادة الضغوط الدولية لتحميل القيادة الإماراتية المسؤولية.

وقالت إنه "على الرغم من إصرارها على التسامح، لم تظهر حكومة الإمارات أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان".