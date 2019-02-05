بابا الفاتيكان يترأس بالإمارات أول قداس مسيحي في منطقة الجزيرة العربية

ترأس بابا الفاتيكان، فرنسيس، صباح الثلاثاء، أول قداس بالخليج، في استاد مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات.

وبثت وسائل إعلام عربية لقطات لترأس البابا فرنسيس لفعاليات القداس الذي كان يحتشد أمامه الآلاف.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد ذكرت، الاثنين، أن القداس يحييه البابا في استاد مدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وقالت إن "المنصات الرئيسية لمدينة زايد الرياضية ستستوعب أكثر من 60 ألف شخص والمناطق المجاورة أكثر من 85 ألف شخص".

ووصل البابا فرانسيس أبوظبي الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام، هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية.

والتقى البابا شيخ الأزهر أحمد الطيب، الاثنين، ووقعا وثيقة بشأن محاربة التطرف، تحمل عنوان "وثيقة الإخوة الإنسانية"، بهدف تبني "ثقافة الحوار، والتعاون المشترك من منطلق المسؤولية الدينية والأدبية".