مصر.. مصرع طفلين وسائحة ألمانية في انهيار بناء في الأقصر

انهار عقار سكني قديم في محافظة الأقصر في جنوب مصر، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم سائحة ألمانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام عن صلاح المندوه المتحدث باسم محافظة الأقصر، قوله إن إجمالي أعداد المصابين في المنزل المنهار بلغ 10 أشخاص بينهم 7 مصريين، و3 ألمانيي الجنسية، بينما بلغ عدد الضحايا 3 أشخاص من بينهم طفلين، وسائحة ألمانية تبلغ 70 عامًا.

وتابع المندوة أن المصابين بينهم 3 سياح ألمان أيضا تصادف مرورهم بالشارع وقت انهيار المنزل. مشيرا إلى نقل كل المصابين لمستشفيات الأقصر العام والأقصر الدولي، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، مؤكدا أن العقار غير مأهول بالسكان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الألمانية بالقاهرة بشأن الحادث حتى الساعة 21:31 ت.غ.