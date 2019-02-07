تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المعارضين في مصر

قالت صفحات مصرية مناهضة للنظام المصري، إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 3 من المعارضين في مصر، بعد اتهامهم والحكم عليهم، بقضية مقتل نجل رئيس محكمة المنصورة عام 2014.

وكانت محكمة الجنايات المصرية، أصدرت أحكاما بالإعدام على الطالب بكلية الهندسة في المنصورة ماهر الهنداوي، والطالب بكلية التجارة في ذات الجامعة المعتز بالله غانم، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، بالإضافة لحكمين غيابيين على محمد البنا وحسين حفني.

وكانت النيابة وجهت اتهامات بـ"القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ووجهت للمتهم الثاني اتهامًا بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل بالجانب الفكري مستغلًا اطلاعه الديني والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والمتهم الثالث بتوفير المأوى والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة" بحسب زعمها.

وتعود القضية إلى العام 2014، بعد العثور على نجل رئيس محكمة المنصورة، مقتولا في مرآب منزله خلال توجهه للعمل.