جرحى في انفجار عبوة ناسفة في دورية للجيش السوري الحر

انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في قرية الباسوطة جنوب مدينة عفرين ما تسبب بجرح 3 من مقاتلي الجيش السوري الحر.

وقال مراسل الأناضول إن العبوة انفجرت أثناء مرور دورية للجيش السوري الحر في البلدة.

علماً أن عناصر ي ب ك الإرهابي متمركزون في مدينة تل رفعت شمالي سوريا التي باتت مركزا للمنظمة الإرهابية بعد طردها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون".

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي قتل 3 من "فرقة الحمزة" (أحد فصائل الجيش الحر) في قرية كمار جنوب عفرين، في استهداف سيارتهم بالصواريخ من قبل المنظمة الإرهابية.

وفي 14 من الشهر نفسه قتل مقاتل من الجيش الحر، وجرح اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة زرعتها المنظمة في محيط بلدة أعزاز شمالي البلاد.

ويسيطر "ي ب ك" منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة تل رفعت ويتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر، بشتى أنواع الأسلحة.