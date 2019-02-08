الحشد الشعبي يعتقل قائد فصيل معروف بانتقاده للتدخل الإيراني

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم، الجمعة، أنه تم اعتقال أوس الخفاجي زعيم فصيل ابو الفضل العباس (الحشد الشعبي)، من مقر إقامته وسط العاصمة، بغداد.

وقال مؤيد الجابري، ضابط في شرطة بغداد للأناضول، إن "قوة خاصة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت أوس الخفاجي، من مقره في منطقة الكرادة، واقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب".

وكان الخفاجي قد كشف في لقاء تلفزيوني عن أن قتل الكاتب والروائي، علاء مشذوب، في محافظة النجف (جنوب)، الأسبوع الماضي، جاء بعد كتابته مقالاً انتقد فيه إيران.

وقال الخفاجي المعروف بمواقفه المنتقدة لجميع اشكال التدخلات في العراق، ومنها التدخلات الايرانية، إن "أحد الكتاب وهو علاء مشذوب كتب مقالات انتقد فيها إيران، فقتل، وهو ليس ذنب إيران، وإنما ذنبنا، نقتله حباً بإيران"، مشيرا الى أنه "قتل بغضاً بما كتبه".

واغتيل مشذوب قرب منزله في النجف السبت الماضي.

وعرف مشذوب بكتاباته التي تنتقد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وانتقاده للدور السلبي لبعض رجال الدين على مدى السنوات الماضية.

والروائي الراحل من مواليد 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وحاصل على دكتوراه في الفنون الجميلة عام 2014.

وصدرت له روايات منها "مدن الهلاك-الشاهدان" (2014)، و"فوضى الوطن" (2014 ) و"جريمة في الفيسبوك" (2015) و"آدم سامي-مور" (2015). كما صدرت له عدة مجموعات قصصية أبرزها "ربما أعود أليك" و"زقاق الأرامل".