العراق يبدأ بتسديد ديونه المستحقة لإيران مقابل استجرار الكهرباء

بدأ العراق بتسديد الديون المستحقة عليه لطهران جراء استيراده الكهرباء من هذه الأخيرة، على ما أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الجمعة،

وقال أردكانيان في تصريحات أوردتها وكالة أنباء طهران (إرنا) "بدأت عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لإيران في مجال الكهرباء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتبلغ الديون المستحقة على العراق لصالح الجانب الإيراني ملياري دولار، مقابل واردات كهرباء وغاز وبعض السلع خلال السنوات الماضية، وفقا لتصريحات رسمية.

ويستورد العراق 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة.

وكشف أردكانيان عن توقيع اتفاقية تعاون مع العراق في مجال صناعة الكهرباء تمتد لثلاثة أعوام، بهدف إعادة تأهيل صناعة الكهرباء وتدريب الكوادر البشرية وخفض الهدر في شبكة الطاقة العراقية.

واعتبر أن "تطوير العلاقات مع دول المنطقة لا يرتبط بالحظر الأمريكي أحادي الجانب". مضيفا "نسعى للتعاون مع دول المنطقة عبر العراق وحل وتسوية جميع القضايا في ظل أجواء التعامل".

وبدأت الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد حزمة أولى في أغسطس/ آب الفائت.

وقالت (إرنا) إن إيران مددت اتفاقية تصدير الكهرباء للعراق، بحضور وزير الطاقة رضا أردكانيان ونظيره العراقي لؤي الخطيب.

وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران، منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003، على يد قوات دولية بقيادة واشنطن، وتقود العراق حاليا حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.

وقد استثنت واشنطن بغداد من العقوبات على إيران وسمحت لها باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية.