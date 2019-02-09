وزير سوداني يعد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات "قليلة"

قال وزير سوداني، السبت، إن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين أثناء الأحداث سيتم "خلال الساعات القليلة المقبلة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، أوردتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية(سونا). دون ذكر تفاصيل إضافية.

والأربعاء الماضي، تعهد البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، وفق شبكة الصحفيين السودانيين (مستقلة معارضة).

وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن 3 أشهر وفق قانون الطوارىء في ولاية جنوب دارفور(غرب).

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.