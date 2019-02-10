نتنياهو يتعهّد تجميد تحويلات السلطة الفلسطينية

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية استجابة لخصومه السياسيين اليمينيين عقب مقتل شابة إسرائيلية، وذلك في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ الأحد أنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد "رفض تسلم أموال الضرائب إذا قامت اسرائيل بخصم "فلس" واحد منها".

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.



واقر الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية جراء تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.



- الجيش يستعد لهدم منزل المشتبه به -

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه يستعد لهدم منزل المشتبه به في عملية القتل والذي ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أنه يدعى عرفات إرفاعية (29 عاما) من سكان الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أنه "أجرى عمليات في الخليل التي يتحدر منها المشتبه به في عملية قتل أوري أنسباخر".

وأضاف "خلال العملية، نفذ الجنود مسحا لمنزل المشتبه به للنظر في إمكان هدمه".

وعثر على جثة أنسباخر في وقت متأخر الخميس في جنوب شرق القدس فيما دُفنت في اليوم التالي في مستوطنة تيكوا.

وقبضت قوات الأمن الإسرائيلية على المشتبه به خلال عملية دهم نفذتها في رام الله في الضفة الغربية بدون أن يتم توجيه أي تهم له بعد.

وأفادت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) أن التحقيقات لم تحدد بشكل قاطع بعد إن كانت عملية القتل نُفذّت بـ"دوافع إرهابية" أو غيرها.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، بدا سياسيون ووسائل إعلام إسرائيلية وكأنهم قد اتخذوا قرارهم في هذا الشأن.