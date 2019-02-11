هل تحاكم فرنسا مواطنيها الدواعش في العراق؟

تحاول الحكومة الفرنسية تجنب إعادة مواطنيها ممن كان منتسباً لتنظيم داعش الإرهابي إلى أراضيها، وعليه فهي تسعى إلى محاكمتهم في العراق، وهو ما يثير حفيظة أهالي المقاتلين ومنظمات حقوق الإنسان.

وسبق أن حوكم مئات الأجانب من مقاتلي التنظيم في العراق حيث حضرت وكالة فرانس برس في آب/أغسطس الماضي، محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل على الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

وفي حال تكرر هذا السيناريو على أكثر من ستين فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر "سيكون مأساويا"، بحسب ما تقول فيرونيك روي العضو في "مجموعة العائلات المتحدة" التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

خطر التعذيب:

تؤكد بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش لفرانس برس أنه بمجرد وصول الدواعش إلى العراق "هناك خطر أن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة".

وتضيف أن القوات الأميركية سبق أن قامت "في خمس حالات على الأقل (...) بتسليم معتقلين أجانب إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية".

وفي العراق، قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم داعش الذي كان يحتل ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

فإلى جانب قبوج، نقل الأميركيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أستراليا ولبنانيا تمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.

يشار أنه يمكن لمحامي المقاتلين أن يزعموا أمام المحاكم في بلدانهم، أن موكليهم اختطفوا في سوريا؛ وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون مستندين إلى حالات قبوج وآخرين.

وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، ستضمن لدول المقاتلين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.

وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المقاتلين (بينهم مئة أجنبي) بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم "قسد". في حين عارضت باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها لها أحيانا من سوريا، عودتهم.

اختصاص المحاكم العراقية:

لكن مع قرار الأميركيين الرحيل عن سوريا، تقول باريس الآن إنها تدرس "كل الخيارات"، بما في ذلك إعادتهم إلى الوطن.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي من بغداد الجمعة أنه يجب "تجنب هروب عدد من الجهاديين".

لكن بعض أقارب ضحايا اعتداءات جهادية في فرنسا يعتبرون أن إعادة هؤلاء إلى البلاد أمر لا يمكن تصوّره.

فقد ناشد والد أحد الضحايا السبعة الذين قتلهم محمد مراح في جنوب غرب فرنسا في العام 2012 الرئيس إيمانويل ماكرون منع المقاتلين الفرنسيين المحتجزين في سوريا من العودة.

وقال ألبير شنوف-ميير في رسالة مفتوحة "سيدي الرئيس، ستعملون خلال الأسابيع المقبلة (...) على إعادة 130 جهادياً فرنسياً قسم منهم أيديهم ملطّخة بدماء أبنائنا. أنا أرفض بكل ما أوتيت من قوة هذا القرار المجرم".

وفيما لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات المتطرفة هشام الهاشمي لفرانس برس أن كل شيء تم التفاوض عليه "على أعلى مستوى من السرية"، لافتا إلى اتفاق مرض للطرفين.

فمن جهة، لا يتعين على البلدان الأصلية التعامل مع عمليات عودة صعبة أو إجراء محاكمات علنية تثير ضجة لدى الرأي العام. ومن جهة أخرى، ستزود تلك البلاد العراق "بأسلحة متطورة ومعدات عسكرية ثقيلة"، بحسب الهاشمي، المطلع على تفاصيل السياسية والأمنية العراقية.

ولكن "كيف يمكن تبرير اختصاص المحاكم العراقية؟" لمحاكمة أشخاص "صادرة بحقهم مذكرات اعتقال في فرنسا" على خلفية أفعال ارتكبت على الأراضي السورية، يتساءل المحامي فنسان برنغارث، المسؤول عن ملفات عدد من الفرنسيين الموجودين في سوريا، وبينهم مارغو دوبروي.

تعاقد:

يسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتطرفين. وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات المتطرفة حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وفي هذا الإطار، يقول الهاشمي إن القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ إن "العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى ولم يقاتل في البلاد بل كانت معبرا له للدخول إلى سوريا".

ويمكن لذلك أن يثير قلق مئات الأجانب، إذ إن دولة "الخلافة" كانت يوما تمتد على مساحات شاسعة من العراق إلى سوريا، بحسب قوله.

حكم على العديد من الأجانب المدانين بالإعدام في العراق. لكن الفرنسيين الثلاثة قبوج وميلينا بوغدير وجميلة بوطوطعو حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاما في العراق.