إسرائيل تقصف مواقع لقوات الأسد في محافظة القنيطرة السورية

استهدفت إسرائيل مساء الاثنين بقذائف المدفعية مواقع لقوات الأسد في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا من دون أن يسفر القصف عن أي إصابات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن "العدوان الإسرائيلي استهدف مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة، كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب" ومنطقة تل الدرعية، مشيرة إلى أن الأضرار "مادية".

ثم نقلت الوكالة السورية في وقت لاحق تفاصيل إضافية عن القصف نقلا عن مصدر عسكري جاء فيها أن "العدو الاسرائيلي قام حوالي الساعة 18،30 (16،30 ت غ) باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعيا وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية حوالى الساعة 19،50 (17،50 ت غ) بإطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام واقتصرت الأضرار على الماديات".

وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها ويقطعها خط فض الاشتباك بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب.

وشهدت المنطقة توتراً منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، تخلله عمليات تراشق بالأسلحة الخفيفة وسقوط قذائف قام الجيش الإسرائيلي غالبا بالرد عليها.