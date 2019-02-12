الإمارات تفرج عن الصحفي الأردني النجار والأخير يصل إلى عمّان

أفرجت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الصحفي الأردني تيسير النجار، بعد أن أنهى مدة محكوميته؛ على خلفية إدانته بتهمة "إهانة رموز الدولة".

وأفادت قناة "المملكة الأردنية" (حكومية)، في خبر عاجل على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن زوجته، بعودة النجار إلى عمان، بعد الإفراج عنه في الإمارات.

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، قد طالبتا الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني، بعد أن أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.

وأدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار في مارس/آذار 2017 النجار، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة".

من جهته، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، لوكالة الأناضول، نبأ الإفراج عن الصحفي النجار وبأنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الأردن".

وأضاف:" تم العفو عن قيمة الغرامة المترتبة على الزميل النجار، بمتابعة حثيثة من الدولة الأردنية ممثلة بالديوان الملكي والحكومة ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين".