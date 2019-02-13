تبادل أسرى بين المعارضة والنظام السوري بموجب مباحثات أستانة

أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن "مجموعة العمل" المتعلقة بالمعتقلين في سوريا، ستواصل أنشطتها في المرحلة المقبلة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "فصائل المعارضة السورية والنظام أفرجا (الثلاثاء) بشكل متبادل ومتزامن عن معتقلين لدى الجانبين في منطقة أبو زندين جنوبي مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب".

وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار المشروع الثاني لـ"مجموعة العمل المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين / المختطفين، وتبادل الجثامين وكشف مصير المفقودين"، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران إضافة للأمم المتحدة في إطار مسار أستانة.

وأضاف البيان: "ستواصل مجموعة العمل أنشطتها في الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفرج النظام السوري عن 20 معتقلا، وأفرجت المعارضة عن العدد نفسه.

كما أفرج النظام أيضا عن طفلين بناء على طلب من المعارضة.

وجاء ذلك قبيل انعقاد القمة بين تركيا وروسيا وإيران، الخميس، بمدينة سوتشي الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن "مجموعة العمل" المذكورة، تأسست في 30-31 تموز/يوليو، وتم إقرارها في الاجتماع العاشر للدول الضامنة بمدينة شوتشي الروسية.

وكان أول تبادل للمعتقلين قد جرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأفرج خلالها كل طرف عن 10 معتقلين.

يذكر أن هذه الخطوات تأتي أيضا نتيجة المساعي الدبلوماسية الإنسانية لتركيا.