الحكومة الأردنية: قتلى تفجير البلقاء مواطن وضابط ورقيب مخابرات

أعلنت الحكومة الأردنية، مقتل رجلي أمن (أمن عام ومخابرات)، إضافة إلى مواطن ثالث، في انفجار وقع بإحدى مناطق محافظة البلقاء (وسط)، دون الإعلان عن أسبابه بعد.

وقالت متحدثة الحكومة جمانة غنيمات، في بيان "إنه وفي تمام الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي (13:55 ت.غ) من صباح الخميس، تمّ الإبلاغ عن وقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق/ محافظة البلقاء".

وتابعت غنيمات، "الأجهزة الأمنيّة المختصّة توجّهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وفاة المواطن عبد الستّار محمود عبد الله الشرفا، أثناء عمله في المنطقة".

وأردفت خلال تعامل القوّة الأمنيّة المختصّة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر نجم عنه مقتل الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي، من الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم، من جهاز المخابرات العامّة، إضافة إلى إصابة 8 آخرين من الأجهزة الأمنيّة.

وأكّدت غنيمات، في ختام بيانها، أن "التحقيق جارٍ من قبل الأجهزة الأمنيّة لكشف ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق الخميس، أوردت وسائل إعلام محلية، أن الإصابات وقعت نتيجة انفجار لغم أرضي قديم.