نتنياهو سعيد للتمثيل العربي في مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط

أشاد بنيامين نتنياهو بمؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط الذي شارك فيه بحضور وزراء خارجية عرب لمناقشة موقفهم المناهض لإيران، معتبرا أنه "منعطف تاريخي". الخميس

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي للصحافيين إن العشاء الافتتاحي للمؤتمر مساء الأربعاء شكل "منعطفا تاريخيا". وأضاف: "جلس في القاعة حوالي ستين وزيرا للخارجية يمثلون عشرات الحكومات، ورئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية بارزة وتحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام الإيراني".

وشكر نتنياهو الإدارة الأمريكية على "تنظيم هذا المؤتمر غير العادي".

وأضاف: "اعتقد ان هذا يمثل تغييرا وخطوة مهمة لمواجهة التهديدات وفرص التعاون التي تمتد الى ما هو أبعد من الأمني الى كل مناحي حياة السكان في الشرق الأوسط وهذا حدث هنا في وارسو".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، دون مواجهة إيران.